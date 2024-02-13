الامارات | "قمة الحكومات".. رافائيل غروسي: الطاقة النووية لا تسعى لأن تكون مصدر الطاقة المهيمن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سعادة رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الطاقة النووية لا تسعى لأن تكون مصدر الطاقة المهيمن في العالم، وإنما تشكل عنصراً مستقراً ومنظماً ضمن خليط ذكي ومتكامل من مصادر الطاقة.

جاء ذلك خلال جلسة حملت عنوان "هل نتجه نحو مصادر لا متناهية للطاقة؟"، حاورته خلالها بيكي أندرسون، من شبكة CNN، ضمن فعاليات "القمة العالمية للحكومات 2024"، التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

الإمارات نموذج ملهم.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28"، الذي استضافته دولة الإمارات مؤخراً، لعب دوراً حاسماً في عدة جوانب، كان من بينها الطاقة النووية، حيث تم التأكيد على ضرورة تسريع استخداماتها.

وأضاف: "إن دولة الإمارات ا نموذج يُحتذى به في هذا المجال؛ إذ تمكنت خلال فترة زمنية قصيرة من بناء القدرات والهياكل المؤسسية اللازمة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واليوم تشكل الطاقة النووية 25% من إجمالي الطاقة المستخدمة في البلاد، ووفقًا لما فهمته من محادثاتي مع ممثلي حكومة الإمارات، هناك نية لزيادة هذا الجهد".

ثمار طويلة الأمد.

وأفاد غروسي بأن الطاقة النووية هي واحدة من الأدوات المهمة لتخفيض نسب الكربون في مزيج الطاقة العالمي، وهذا هو السبب في رؤية الاستثمارات المتزايدة في الصين والهند وروسيا ومصر وتركيا أيضاً.

وأشار إلى أن بعض المشاريع النووية قد واجهت تأخيرات بسبب مشاكل محددة بتلك المشاريع، وليس بسبب عيوب جوهرية في تكنولوجيا النووية نفسها، ولكن الرواية الأوسع بشأن الطاقة النووية يجب أن تأخذ في الاعتبار ثمارها طويلة الأمد لأمن الطاقة والاستدامة البيئية.

واعتبر أن "مساهمة الطاقة النووية في مزيج طاقة مستدام ومرن يمكن أن يدعم الجهود العالمية للتخفيف من تغيَّر المناخ حتى القرن المقبل، وهذا يؤكد أهمية بناء شبكات طاقة لا تلبي فقط الأهداف المناخية الفورية، ولكن تضمن أيضاً صحة واستقرار الكوكب على المدى الطويل".

ونوه غروسي بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس لديها مصالح تجارية، أو أجندة سياسية، وكل ما يهمها هو القيام بعملها بالتأكد من أن الطاقة النووية تُستخدم بشكل سليم وآمن.

مجالات متعددة للتكنولوجيا النووية.

وقال غروسي إن التكنولوجيا النووية لا تساهم فقط في إنتاج الطاقة، بل وفي مجالات الطب، والزراعة، وإدارة المياه، وهذا يسلط الضوء على تنوعها وإمكانياتها في مواجهة بعض أكبر التحديات العالمية.

وأوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن التقنيات النووية تلعب دوراً رئيسياً في تشخيص وعلاج العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان، كما أن التقنيات مثل الأدوية الإشعاعية والعلاج بالإشعاع حاسمة في الطب الحديث، وتُقدم الأمل والعلاجات التي تنقذ حياة الملايين حول العالم.

ولفت سعادته إلى أن التكنولوجيا النووية تعمل على تطوير المحاصيل المقاومة للجفاف، خاصةً في المناطق المعرضة للجفاف وتغيُّر المناخ، كما تساهم في الزراعة المستدامة وأمن الغذاء.

وأشار إلى أن التقنيات النووية تساعد في إدارة المياه من خلال تقييم ومراقبة وحفظ مواردها.

محطة زابوريجيا.

وفيما يتعلق بمحطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، قال غروسي إن الوكالة الأممية تلعب دوراً حاسماً في التخفيف من المخاطر وتوفير معلومات دقيقة بشأنها، نظراً لموقعها بالقرب من خطوط المواجهة للصراع المستمر بين القوات الأوكرانية والروسية.

ورأى أن وجود الوكالة هناك يعمل كنوع من الردع ضد المزيد من الهجمات أو الأعمال التي قد تُعرّض سلامة وأمن المنشأة النووية للخطر، كما أنها تعمل على توفير الدعم الفني للحفاظ على التشغيل الآمن للمحطة، وللحد من الأضرار المحتملة بسبب الأعمال العسكرية بالمنطقة.

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات تشهد في نسختها الحالية؛ حضور أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية، لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى، خلال أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.