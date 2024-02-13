محمد بن زايد يلتقي دولة ناريندرا مودي في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم الثلاثاء، دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «التقيت دولة ناريندرا مودي في أبوظبي، حيث بحثنا العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور نوعي في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة والتكنولوجيا وغيرها. لقاءاتنا المتواصلة تجسد حرصنا المشترك على دفع الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والهند إلى الأمام لخدمة أهداف التنمية في البلدين وبناء مستقبل أفضل لشعبيهما».