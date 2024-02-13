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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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ابوظبي - سيف اليزيد -  يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئيا وغائم أحيانا على بعض المناطق الشرقية مع احتمال سقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:58 والمد الثاني عند الساعة 04:55 والجزر الأول عند الساعة 09:51 والجزر الثاني عند الساعة 22:22.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 13:21 والمد الثاني عند الساعة 01:00 والجزر الأول عند الساعة 18:50 والجزر الثاني عند الساعة 07:53.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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