الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئيا وغائم أحيانا على بعض المناطق الشرقية مع احتمال سقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:58 والمد الثاني عند الساعة 04:55 والجزر الأول عند الساعة 09:51 والجزر الثاني عند الساعة 22:22.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 13:21 والمد الثاني عند الساعة 01:00 والجزر الأول عند الساعة 18:50 والجزر الثاني عند الساعة 07:53.