الامارات | مسؤولون وخبراء يدعون الحكومات إلى عمل استباقي لمواكبة مستجدات الذكاء الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقش عدد من جلسات القمة العالمية للحكومات 2024، موضوعات تتصل بآفاق المستقبل الرقمي ودور الحكومات في مواكبة تطوّرات التكنولوجيا والاستفادة القصوى منها، وشارك في الجلسات مسؤولون ومستشارون حكوميون وخبراء اقتصاد وتقنيات، أكدوا أهمية العمل الاستباقي من قبل الحكومات والمؤسسات؛ عبر تطوير وتبني الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي واستخدام البيانات الضخمة ووضع تشريعات مساندة لمواكبة مستجدات الذكاء الاصطناعي. وتحدث فيها الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «بلومبيرغ»، شون إدواردز، في حوار مع محرر التكنولوجيا العالمية في الوكالة ذاتها، نيت لانكسون، في جلسة بعنوان «هل الحكومات جاهزة للمستقبل الرقمي؟»، عن استخدام «بلومبيرغ للذكاء الاصطناعي» واستفادتها منه في الخدمات والمنتجات التي تقدمها الوكالة لعملائها.

وقال إدواردز: «نستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ 15 عاماً في معالجة البيانات الضخمة، واستفدنا منه كثيراً في فرز المعلومات وتقديم الاقتراحات، وقياس الأثر على السوق، فنحن تصلنا يومياً نحو 100 ألف وثيقة، تحمل كماً كبيراً من المعلومات والأرقام عن الضرائب والأرباح ومؤشرات الشركات، ولابد من فرز دقيق لكل هذه البيانات».

وبين إدواردز أنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي في أفضل وظائفه، مستفيدين من دقته وسرعته، كما توصلوا لآليتهم الخاصة في الاستفادة من بيانات الوكالة وأرشيفها الذي يبلغ من العمر 40 عاماً وتصنيفها، ووضع نماذج تجعل المعلومات أكثر سلاسة، من خلال البيانات المهيكلة.

وقال: «نتيح هذه الخدمات للحكومات عبر حزم مساعدة ذكية، سواء عبر أنظمة أو حلول تدريبية للتغلب على المشكلات من المستوى الأول، ومن خلال وظيفتي أنا متحمس لاستخدام التكنولوجيا، وأرى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي أفضل من أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة؛ إذ لديه فهم أعمق للغة، كما يناسبنا من منظور حاجة مجالات المالية والحوكمة إلى دقة أكبر، فمحركات البحث كثيرة وأدوات الذكاء الاصطناعي تتزايد يومياً، وقد ابتكرنا منذ شهر أول برنامج خاص بتحليل الأرباح، وهو مهم للشركات والمديرين التنفيذيين، استطعنا من خلاله توليد إجابات حول الرشاد والمسؤولية والمحاسبات».

ونصح إدواردز بالتسريع في مواكبة هذه التحولات، مع التزام الحذر، من خلال التخطيط، والتنقيح وتصفية البيانات، وفهمها وفهم التحيزات داخلها، ودمج فرق عمل وخبرات من تخصصات مختلفة متقاطعة لنقاش واختبار النتائج.

سباق مع التكنولوجيا

وناقشت جلسة «سباق الحكومات.. بين مواكبة التشريعات والتطور التكنولوجي» الأطر التشريعية لهذه التحولات، وتحدث فيها وزير التحول الرقمي في حكومة النمسا، فلوريان تورسكي، والرئيس التنفيذي لاتصالات من &e، مسعود محمد شريف، وأدار الجلسة رئيس قسم العولمة والتجارة والتمويل، في مؤسسة «إيكونوميست إمبكت» للأبحاث الاقتصادية، جون فيرجسون.

واستعرض فلوريان تورسكي تجربة بلاده في توظيف الذكاء الاصطناعي، وعملهم في هذا الشأن ضمن منظومة الاتحاد الأوروبي، الذي أسس هيئة موحدة معنية بهذا المجال ستؤسس لسوق مشتركة للذكاء الاصطناعي. وتناول مسعود محمد شريف، في الجلسة ذاتها، عمل اتصالات من &e على مواكبة كل هذه التحولات، ودور هذه المواكبة في صنع الفارق في العوائد.

وقال إن «مجال الذكاء الاصطناعي ناشئ لكنه مكننا من التحول من الأساليب التقليدية إلى الأساليب التقنية الجديدة، وحققت قطاعاتنا الرقمية خلال تسع سنوات نمواً بنسبة 40% من حيث العوائد، مع التوظيف الكامل للجيل الرابع في الاتصالات، ولو لم تكن هناك عناية كبيرة بكل هذه المصفوفات، لما كانت هذه النتائج، ونحن استفدنا من تدعيم البنية التحتية وتعزيز شبكات تخزين بياناتنا، من خلال أنظمة الحوسبة والربط، ولدينا شراكات مع العديد من موفري خدمات الحوسبة، ولنا شراكات مع شركات عالمية». وأضاف: «في كل دورة نرى الكثير من التسارع في الذكاء الاصطناعي، وهو كما ستتقلص معه وظائف معينة، فإنه سيوفر أيضاً فرصاً ووظائف أكثر، وفق التقارير والمؤشرات الاقتصادية».

توازن وازدهار

واستضافت جلسة بعنوان «كيف توازن الحكومات بين الازدهار المجتمعي والخوف من التكنولوجيا؟»، مستشارة لحكومة جمهورية ليتوانيا، جيدري بالسيتيت، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة «أوراكل» للتقنيات، مايك سيسيليا، ورئيس مكتب الابتكار التطبيقي في مؤسسة «غولدمان ساكس» للخدمات المالية، جورج لي. وأكدت جيدري بالسيتيت أن التقنية مكون رئيس لأي تطور حكومي، لأننا نعيش اليوم في عالم رقمي، وتكنولوجيا المعلومات تقدم إمكانات تسمح للحكومات كمؤسسات سيادية معنية بحماية البيانات.

وقال مايك سيسيليا: إن «الحكومات تحتاج إلى مجموعة من النماذج للبيانات، بعضها أولي، والثاني أعمق، وثمة مخاوف دائمة تواجهها، يتعلق بعضها بأخطار الأمن السيبراني والصراعات، وأماكن تخزين البيانات، وما يتعلق بذلك من تساؤلات سيادية، لكن الخبر الجيد أن التكنولوجيا تتطوّر كل يوم وأصبحت أقل حجماً لاستيعاب كل هذه المعلومات».

بدوره، قال جورج لي: «علينا أن ننظر إلى كل هذه التحولات بتفاؤل لدفع البشرية قدماً من خلال التكيف والتطور والانتقال إلى مراحل جديدة، مطالباً الحكومات بجعل القطاع العام يواكب كل هذه التطورات، والتي ستتضاعف، مانحة فرصاً أكبر من التحديات»، مضيفاً «تاريخ التطور التقني يخبرنا دائماً عن هذه التخوفات في بداية كل طفرة وانتقال حقيقي، ففي البداية يغمرنا الحماس، وتظهر كذلك تحديات اجتماعية، لنتكيف مع الوقت مع تأثيراتها».

جيدري بالسيتيت:

• التقنية مكون رئيس لأي تطوّر حكومي، لأننا نعيش اليوم في عالم رقمي.

فلوريان تورسكي:

• هيئة أوروبية تعمل على تأسيس سوق مشتركة للذكاء الاصطناعي.

جورج لي:

• القطاع العام مطالب بمواكبة التطوّرات التقنية والتكيف مع تأثيراتها.

شون إدواردز:

• الذكاء الاصطناعي التوليدي أفضل من أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة، ولديه فهم أعمق في مجالات المالية والحوكمة.

مسعود محمد شريف:

• %40 ارتفاع عوائد اتصالات من &e، منذ التحول إلى الأساليب التقنية الجديدة قبل تسع سنوات.

مايك سيسيليا:

• التكنولوجيا تتطوّر وخزانات البيانات أصبحت أقل حجماً.