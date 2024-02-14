الامارات | "الفيلة" صناع قرار !.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيلة" صناع قرار !.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطرح مشروع "آنيميل إن ذا رووم" تساؤلًا حول ماذا قد يحدث لو قام صناع السیاسات بإشراك الحیوانات في صنع القرار؟

يشمل المشروع أفراداً یعیشون بالقرب من الفیلة ولدیھم معلومات عن سلوكیاتھا الفردیة إلى جانب أدوات الذكاء الاصطناعي للإصغاء إلى الحیوانات وممثلي الحكومة والمنظمات البیئیة، والمنظمات غیر الحكومیة.

يفتح هذا المشروع أعيننا على أهمية مراعاة الكائنات الأخرى عند صیاغة السیاسات.

ويأتي هذا المشروع من ضمن ابتكارات الحكومات الخلاقة الزوارعلى تغيير طريقة تفكيرهم للتوصل إلى حلول مبتكرة لأهم التحديات التي تواجه العالم.

وتعد مشاركة "ابتكارات الحكومات الخلاقة" في القمة العالمية للحكومات 2024 تحت عنوان "منظور جديد" وتستعرض 13 ابتكارًا من حول العالم مقسمة على 3 محاور هي: الذكاء البديل والتوقيت النهري والمقاييس الشخصية.

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