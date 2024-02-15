الامارات | مكتوم بن محمد: لا حدود لما يمكننا إنجازه والغد أفضل بإذن الله

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، نحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيس مركز دبي المالي العالمي الذي يحتضن اليوم أكثر من 5,500 شركة نشطة، ويرسخ مكانته كأكبر وأوسع تجمّع للمواهب العاملة ضمن قطاع الخدمات المالية عبر توظيف أكثر من 41,500 موظف، كما بلغت الإيرادات الإجمالية في العام 2023 قرابة الـ 1.3 مليار درهم ووصلت الأرباح التشغيلية إلى 859 مليون درهم.

وأضاف سموه قائلاً "بفكره الريادي واستشرافه للمستقبل دشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مركز دبي المالي العالمي قبل 20 عاماً، ونسعى اليوم من خلال رؤية سموّه المتجددة إلى تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لتكون دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية".

واختتم سموه قائلاً "طموحاتنا لا زالت في بدايتها، خلال السنوات القادمة ستكون هناك خطط ومشاريع للتوسّع وتطوير السياسات والتشريعات لتلائم اقتصادات المستقبل، وسيكون المركز حاضنةً لأهم شركات الابتكار والتكنولوجيا المالية، والداعم الأهم للمؤسسات المالية والعائلية ورواد الأعمال، لا حدود لما يمكننا إنجازه والغد أفضل بإذن الله".