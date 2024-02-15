الامارات | ضبط 289 مركبة مزودة ودون لوحة أرقام خلال العام الماضي برأس الخيمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت شرطة رأس الخيمة 289 مركبة مخالفة مزودة ودون لوحة أرقام خلال العام الماضي، وذلك بعد تشديد إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة بالتعاون مع إدارة مراكز الشرطة الشاملة إجراءات إجراءاتها بحق قائدي المركبات المزودة، والتي تسير بدون لوحات أرقام على شارع الشيخ محمد بن زايد بعد رصدها لهذه النوعية من المخالفات، انطلاقاً من استراتيجية وزارة الداخلية حول تمكين التنقل الآمن للطرق باستخدام الأنظمة المرورية الحديثة وخلق بيئة مرورية آمنة.

وقال رئيس قسم المباحث والضبط المروري في إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، الرائد خالد الشامسي، إن عدد المخالفات التي تم تسجيلها خلال العام 2023 لمركبات عمد أصحابها لإحداث تغييرات على المحرك أو القاعدة دون الحصول على إذن سلطات الترخيص بلغ 247 مخالفة حيث تم تحرير مخالفة بقيمة 1000 درهم لكل قائد مركبة مخالفة وتسجيل 12 نقطة سوداء وحجز المركبات لمدة 30 يوماً.

وأوضح أن عدد المركبات التي تم ضبطها تسير بدون لوحات أرقام بلغ 42 مركبة، حيث تم مخالفة قائديها بغرامة تبلغ 3000 درهم و23 نقطة سوداء مع حجز المركبات لمدة 90 يوما، ولفت إلى أنه يجب على قائدي المركبات التقيد والالتزام الكامل بالأنظمة والقوانين المرورية تعزيزاً للسلامة المرورية في الطرقات وتفاديا للتعرض للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من إجراءات يتم اتخاذها بحق المخالفين منه.