درجات الحرارة تعاود الانخفاض الأحد مع أمطار محتملة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

أدى امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق مع امتداد مرتفع جوي سطحي غرباً، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، إلى تحسن الطقس، مع ارتفاع بدرجات الحرارة، سواء على مستوى درجات الحرارة الصغرى أو العظمى.

وبالنسبة إلى درجات الحرارة الصغرى كانت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح أمس، وهي 9.7 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، بزيادة 1.6 درجة عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح أول أمس، والتي بلغت 8.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة).

وعلى مستوى درجات الحرارة العظمى بلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة أمس، 34.1 درجة مئوية في براكة 2، بمنطقة الظفرة الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، بزيادة بلغت ما يقرب من 4 درجات عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة مساء أول أمس، والتي بلغت 30.2 درجة مئوية في أم الزمول (العين)

وساد طقس صحو إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب على بعض المناطق الشرقية مع فرصة سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح اليوم الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وحركة الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب في بحر عُمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئي ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

ويتوقع المركز أن يشهد طقس الأحد انخفاضاً ملحوظاً بدرجات الحرارة، وطقساً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً شمالاً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وقوية أحياناً على البحر، وسرعتها من20إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، والبحر يكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسطاً ويصبح مضطرب الموج بعد الظهر في بحر عُمان.