الامارات | مكتوم بن محمد: خالص العزاء لذوي حسن محمد بن الشيخ.. الفقيد سيبقى دائماً في ذاكرة دبي وأهلها

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شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم بن محمد: خالص العزاء لذوي حسن محمد بن الشيخ.. الفقيد سيبقى دائماً في ذاكرة دبي وأهلها والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بخالص العزاء لذوي حسن محمد بن الشيخ، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
وقال سموه عبر منصة "إكس": فقدت دبي أحد خيرة رجالاتها، ترأس غرفة تجارة وصناعة دبي لسنوات وساهم في تطويرها، كما كانت له بصماته ومساهماته الفاعلة في القطاعات الاقتصادية والصناعية. خالص العزاء لأهله وذويه، ونسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وسيبقى دائماً في ذاكرة دبي وأهلها.
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