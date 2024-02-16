«الصليب الأحمر» يشيد بجهود المستشفى الميداني الإماراتي في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - حامد رعاب (غزة)

زار وفد طبي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المستشفى الميداني الإماراتي المتكامل في قطاع غزة، للاطلاع على الخدمات العلاجية المقدمة لسكان القطاع.

وأطلعت إدارة المستشفى الوفد على الجهود الحثيثة المبذولة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، حيث يتولى فريق طبي إماراتي الإشراف على المستشفى الذي تبلغ سعته أكثر من 150 سريراً، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» لتقديم المساعدة الإنسانية إلى سكان غزة.

وأشادت مونيكا أبارجاس، المندوبة الطبية للصليب الأحمر، خلال الجولة، بالجهود والخدمات المقدمة في المستشفى، قائلة: «من الرائع التعرف على هذا المستشفى خاصة وأن الاحتياجات الإنسانية في غزة كبيرة جداً، لذا من الرائع معاينة الخدمات الطبية المقدمة هنا».

وتابعت: «قدم المستشفى جميع الخدمات الطبية من العمليات الجراحية، وصولاً إلى الاحتياجات المهمة في مجال الصحة النفسية، لذا يشرفني زيارة هذا المستشفى ورؤية كيفية تنظيمه والخدمات الملحة المقدمة هنا».

ومنذ إنشاء المستشفى قبل نحو 3 أشهر، أجرى الأطباء مئات العمليات الجراحية، وقدموا الخدمات العلاجية لآلاف المرضى.

ويضم المستشفى غرفاً للعمليات الجراحية مؤهلة لإجراء أنواع الجراحات المختلفة، بما في ذلك الجراحة العامة وجراحة الأطفال، والأوعية الدموية، وغرفاً للعناية الفائقة للبالغين والأطفال، وقسماً للتخدير، إلى جانب العيادات التخصصية الأخرى.

ويقدّم المستشفى، إضافة إلى ذلك، خدمات الأشعة المقطعية، والسينية، والصيدلة وهو مزوّد بمختبر يضم أحدث الأجهزة اللازمة لإجراء أنواع التحاليل والفحوص على تنوعها، وبما يعزز قدرته على تقديم العلاج المتكامل لمراجعيه والمستفيدين منه وفق أفضل المعايير والبروتوكولات العالمية.

ويضم الكادر الطبي العامل في المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة كوادر متخصصة ومؤهلة في المجالات والفروع الطبية المختلفة، بالإضافة لمتطوعين طبيين.

وقبل أيام عدة، أعلنت الإمارات أنها تعمل مع عدد من المنظمات والمستشفيات الدولية والإقليمية على توفير خدمة «ستارلينك» للاتصال عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة «سبيس إكس» في المستشفى الميداني الإماراتي بقطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الخطوة تؤكد الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الحرب المستمرة، مشيرة إلى أنه سيتم توفير خدمة «ستارلينك» للإنترنت في المستشفى الإماراتي الميداني، وذلك لتقديم الاستشارات الطبية التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى من خلال تقنية الاتصال المرئي في الوقت الفعلي.

وشددت الوزارة على أهمية توفير خدمات الإنترنت الفعالة السريعة لضمان تقديم أعلى مستوى للرعاية الطبية لدى المستشفيات التي توفر العلاج الطبي للمصابين والمرضى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي 8 فبراير الماضي، أعلنت الإمارات إبحار مستشفى عائم متكامل متجه إلى قبالة سواحل مدينة العريش المصرية، لتقديم الدعم الطبي اللازم إلى الأشقاء الفلسطينيين.

ويضم المستشفى العائم الذي أبحر من ميناء خليفة، ويُقام بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي، طاقماً طبياً وإدارياً مكوناً من 100 من مختلف التخصصات، تشمل التخدير والجراحة العامة والعظام والطوارئ، إضافة إلى ممرضين ومهن مساعدة.

وتبلغ سعة المستشفى 100 سرير، وغرف عمليات، وعناية مركزة، وأشعة، ومختبراً، وصيدلية، ومستودعات طبية، إضافة إلى طائرة إخلاء، وزورق إخلاء طبي، وسيارات إسعاف مجهزة بأحداث الأجهزة الطبية.