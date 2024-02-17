الامارات | 5000 درهم غرامة لأب ضرب ابنته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بإدانة رجل خليجي بتهمة ضرب ابنته، ومعاقبته بغرامة 5000 درهم، رافضة استئناف المتهم وكذلك استئناف من قبل النيابة العامة طالبت فيه بتشديد العقوبة.

وأفادت وقائع الدعوى بأن الأب أدين من قبل محكمة الجنح بالاعتداء على سلامة ابنته، وإحداث إصابات بها أعجزتها عن القيام بأعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، وقد طعن على الحكم وأنكر التهمة المسندة إليه، كما طعنت النيابة العامة على الحكم الابتدائي، وطالبت بتشديد العقوبة حياله، لكن محكمة الاستئناف انتهت إلى سلامة الحكم الابتدائي.

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