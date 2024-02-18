الامارات | 23.1% نسبة نمو مشاركة المرأة في سوق العمل خلال 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت إحصائية «مرصد سوق العمل» الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين، أخيراً، بأن 10 مهن تعتبر الأبرز التي استقطبت القوى العاملة من الإناث خلال عام 2023 وهي: المبيعات، وتصفيف الشعر والتجميل والأعمال ذات الصلة، والبيع في المتاجر، والتمريض والقبالة، والوظائف المساندة الأخرى في المكاتب، وخدمات الأعمال ومديرو الإدارة، والأمناء الإداريون والمتخصصون، وخدمات معلومات المتعاملين، والمهن المالية، وإدارة المبيعات والتسويق والتطوير.

ولفتت الإحصائية إلى أن سوق العمل شهد نمواً في مشاركة المرأة في القطاع الخاص خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، وذلك بنسبة 23.1%، لافتة إلى أن التشريعات في دولة الإمارات تحظر التمييز بين الجنسين في مكان العمل، كما تحفز هذه التشريعات انضمام المزيد من النساء إلى القوى العاملة في سوق العمل.

وتبلغ نسبة القوى العاملة الشابة 50.52% في القطاع الخاص في الدولة، وتشير هذه النسبة إلى العاملين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من إجمالي حجم القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي خلال عام 2023.

من جهة أخرى، بينت إحصائية «مرصد سوق العمل» أن حصة الوظائف الخضراء من إجمالي وظائف سوق العمل الإماراتي خلال عام 2023 بلغت نسبتها 11.69%، ويتم تقدير هذه النسبة باستخدام نهج قائم على معطيات مهنية. وتتضمن أبرز القطاعات الاقتصادية من حيث تركيز الوظائف الخضراء: التصنيع، والإنشاءات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والمعلومات والاتصالات، وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.

وتعكس معطيات سوق العمل خلال العام الماضي الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات، وتؤكد مكانتها كعاصمة للمواهب العالمية، وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل، والتي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات الوزارة، ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي، ممكّن للكوادر الإماراتية وجاذب للكفاءات العالمية.