الامارات | جناح جو شرطة رأس الخيمة ينقذ 8 عالقين في منطقة جبلية وعرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة لثمانية أجانب علقوا في إحدى المناطق الجبلية الوعرة على ارتفاع 3500 قدم، وقال رئيس قسم جناح الجو بالإنابة في شرطة رأس الخيمة، المقدم عبد الله علي الشحي، إن عملية الإنقاذ بدأت بعد تلقي غرفة العمليات بلاغا يفيد بوجود ثمانية أشخاص من الجنسية الأجنبية عالقين في إحدى المناطق الجبلية الوعرة شمال الإمارة، ليتم على الفور إرسال طائر عمودية تابعة للقسم إلى الموقع المحدد وتم انقاذ وإجلاء العالقين بالتعاون مع الجهات المعنية وكانوا يتمتعون بصحة جيدة.

وأوضح أنه تم إجلاء الأشخاص الثمانية إلى منطقة آمنة سهلة الوصول إليها، ولفت إلى أن على أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزائرين توخي الحيطة الحذر عند التوجه للمناطق الجبلية والابتعاد قدر الإمكان عن المناطق الوعرة ومناطق جريان الأودية التي تشكل تهديداً على سلامتهم مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية التي من شأنها الحيلولة دون تعرضهم لأي مخاطر.