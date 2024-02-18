الامارات | طقس الإمارات غداً.. صحو ومغبر أحياناً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة شرقاً وشمالاً، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة خاصة على المناطق الداخلية، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية / 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الإضطراب ، و يحدث المد الأول عند الساعة 07:37 والمد الثاني عند الساعة **:**

و الجزر الأول عند الساعة 16:29 والجزر الثاني عند الساعة **:**

و في بحر عمان يكون الموج مضطرباً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:15 والمد الثاني عند الساعة 06:19 و الجزر الأول عند الساعة 12:35 والجزر الثاني عند الساعة 02:00.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 18 70 45

دبي 25 19 75 40

الشارقة 25 17 75 40

عجمان 26 19 75 45

أم القيوين 25 17 75 40

رأس الخيمة 26 16 75 40

الفجيرة 28 17 75 30

العـين 25 16 85 35

ليوا 25 16 75 35

الرويس 23 17 65 40

السلع 23 17 70 35

دلـمـا 22 18 70 45

طنب الكبرى 23 19 70 45

طنب الصغرى 23 19 70 45

أبو موسى 23 19 70 45