تحويل شارع بلدية دبي القديم إلى ممر سياحي تجاري

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية دبي أعمال تطوير مشروع شارع البلدية القديم في ديرة، والممتد من منطقة الراس وحتى سوق الذهب، حيث تحوّل الشارع إلى ممرٍ سياحي تجاري للمشاة، بما يوفر للزوار والسياح تجربة سياحية فريدة، إضافةً إلى تعزيز سهولة الوصول بين المناطق التاريخية والتجارية.

ونفذت البلدية ضمن أعمال تطوير المشروع رصف الشارع، وإضافة بوابة جديدة، وعناصر الإضاءة، والمجسمات التراثية مثل، «المندوس»، إضافةً إلى تزويد الشارع بمقاعد، ومظلات للسياح، والتي تعكس الهوية التراثية لواحدٍ من أقدم الأماكن التاريخية في إمارة دبي.

وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن أعمال تطوير وتجميل شارع البلدية القديم هي مرحلة أولى وجزء من خطة عمل شاملة تُنفّذها بلدية دبي لتطوير المنطقة القديمة في ديرة وبر دبي، إضافةً إلى الأماكن التاريخية والتراثية والأسواق القديمة في الإمارة؛ بهدف تعزيز جاذبيتها تجارياً وسياحياً.

وقال الهاجري: «نعمل على جعل دبي أكثر جاذبية وجمالية من خلال توفير مرافق جاذبة ومتكاملة مع المحافظة على الهوية المعمارية التاريخية للإمارة، الأمر الذي يُرسخ من مكانة دبي كمقصد سياحي عالمي يجمع بين الحداثة والنموذجية والمعالم الحضارية القديمة».

الأسواق التراثية

أضاف: «هدفنا الرئيسي من تطوير شارع البلدية القديم، إعادة إحياء الأسواق والأماكن القديمة في إمارة دبي، وكذلك إعادة إحياء تجربة السياح بطرق متجددة تعزز تجربتهم، عبر تحسين الهوية البصرية للمنطقة، بإضافة عناصر تجميلية تراثية تعكس هويتها، وإقامة أنشطة ترفيهية، فضلاً عن تطوير مرافق سهلة الوصول وصديقة للمشاة، إضافةً إلى تفعيل وتنشيط حركة الأسواق المحيطة، بما يعزز الجذب السياحي إلى المنطقة عموماً».

الحركة التجارية

نفذت بلدية دبي أعمال رصف كاملة للشارع والذي أُغلق بالكامل أمام حركة السيارات، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز تجربة السياح والزوار في التعرف على المنطقة، إضافةً إلى تنشيط الحركة التجارية أمام المستثمرين لتطوير أنشطتهم التجارية بما يتوافق مع الهوية الجديدة للشارع.

أسواق

يقع شارع البلدية القديم، في منطقة الراس بديرة، حيث يتصل بمجموعة من الأسواق التراثية المُطلّة على ضفاف خور دبي، منها أسواق، الذهب، والمواعين، والعطور، والراس، والبهارات، حيث تُعدّ تلك الأسواق من المقاصد السياحية المميزة التي تعكس تاريخ إمارة دبي، والهوية الإماراتية الأصيلة لها.