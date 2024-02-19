عبد الله الثاني يستقبل صقر غباش

ابوظبي - سيف اليزيد - عمان (الاتحاد)

استقبل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال زيارته الرسمية إلى الأردن على رأس وفد برلماني من المجلس.

ونقل معالي صقر غباش إلى الملك عبد الله الثاني تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنيات سموهم للمملكة الأردنية وشعبها الشقيق بدوام الرقي في شتى المجالات.

من جانبه حمل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية رئيس المجلس الوطني الاتحادي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان متمنيا لسموهم موفور الصحة والسعادة ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من التطور والازدهار. وأكد جلالة الملك عبد الله الثاني متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة، خاصة على المستوى البرلماني.

وفي الشأن الإقليمي، شدد جلالة الملك على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وضمان توفير المساعدات الإنسانية بشكل مستدام للأهل في القطاع. وأشاد جلالته بجهود دولة الإمارات الدبلوماسية لوقف إطلاق النار، والإنسانية لدعم الأشقاء في غزة ومواصلة تقديم المساعدات.

وقال معالي صقر غباش: «تأتي زيارة المجلس الوطني الاتحادي إلى المملكة الأردنية بهدف تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الزيارات والخبرات بما يصب في صالح البلدين والشعبين الشقيقين في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتحديات كبيرة، وما يتطلبه ذلك من توحيد للمواقف والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك».

وأشاد معاليه بالعلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية التي تحظى برعاية خاصة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني، والتي بدأت منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمغفور له الملك حسين بن طلال، رحمه الله مؤكدا أن هذه العلاقات تعد نموذجاً يحتذى في العلاقات العربية وفي التضامن الأخوي الصادق والدعم المتبادل.

تقدير

وأعرب معاليه عن الشكر والتقدير لما حظي به وفد المجلس من حسن ضيافة وحفاوة استقبال.

حضر اللقاء أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب، والدكتور جعفر حسان مدير مكتب جلالة الملك عبد الله الثاني.