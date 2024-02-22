الامارات | 77 جهة محلية تتيح فرصاً وظيفية وتدريبية للطلبة الجامعيين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاحت أكثر من 77 جهة محلية حكومية وخاصة فرصاً لتدريب وتوظيف الطلبة الجامعيين، وذلك خلال معرض التدريب والتوظيف الذي نظمته جامعة الشارقة، بهدف إتاحة الفرصة للطلبة من مختلف التخصصات العلمية للتعرف إلى فرص العمل ومساعدتهم على الالتحاق بسوق العمل.

وافتتح مدير جامعة الشارقة الدكتور حميد مجول النعيمي، معرض التدريب والتوظيف السنوي، الذي ينظمه مكتب التوجيه الوظيفي وتدريب الطلبة بالجامعة، بهدف إتاحة الفرصة للطلبة من مختلف التخصصات العلمية للتعرف إلى فرص العمل المتوافرة والمستقبلية، ولمساعدتهم على الالتحاق بسوق العمل، بحضور نواب مدير الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة وخريجي الجامعة.

وشارك في المعرض هذا العام أكثر من 77 جهة من مختلف المؤسسات والشركات الخاصة والهيئات الحكومية في الدولة منها: مؤسسة دبي للإعلام، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومجموعة «طيران الإمارات»، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وتعاونية الشارقة، والعربية للطيران، وسوق دبي المالي، وشركة نخيل العقارية.

وقدمت الجهات المشاركة تعريفات للطلبة عن مختلف الخدمات والوظائف والفرص التدريبية المتاحة لديها في العديد من التخصصات، والارتقاء بمهاراتهم ومعارفهم المكتسبة خلال المرحلة الدراسية في الجامعة.

وتركّزت غالبية فرص العمل والتدريب المتاحة خلال المعرض على تخصصات الهندسة والحوسبة المعلوماتية والعلوم وإدارة الأعمال.

وأكدت رئيس وحدة التوجيه الوظيفي وتدريب الطلبة بالجامعة، رنا قباني، أن المكتب يعمل على إقامة هذا المعرض سنوياً لدعم طلبة وخريجي الجامعة من مختلف التخصصات، لتوفير أفضل الفرص المتاحة في سوق العمل، مشيرة إلى أن عدد الجهات المشاركة يتزايد كل عام، ما يعكس توجه الجامعة لاستقطاب الشركات والمؤسسات التي أكدت استعدادها لاستقبال الطلبة لتأمين أفضل الفرص التدريبية والوظيفية لهم، مؤكدة أن خريجي جامعة الشارقة يقدمون صورة مشرفة للجامعة في سوق العمل بشتى المجالات.

• معرض التدريب والتوظيف يستهدف توفير أفضل الفرص المتاحة في سوق العمل للطلبة.