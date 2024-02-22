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حاكم أم القيوين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

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ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم تأسيس المملكة. كما بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السُّعُودية الشقيقة. وبعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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