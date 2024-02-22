«الوطني للأرصاد» يوضح الحالة الجوية المتوقعة على الدولة الأحد المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، مع امتداد منخفض في طبقات الجو العليا، يصاحبه تيار هوائي من الغرب، مع تدفق السحب من الغرب على فترات، ويكون الطقس خلال يومي الأحد والاثنين غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق، خاصة الشمالية والشرقية والساحلية، مع انخفاض في درجات الحرارة يوم الاثنين، خاصة غرباً.

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وفي بحر عمان.



ولفت تقرير للمركز أن الدولة تقع خلال هذا الشهر تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض على الدولة بشكل عام خلال هذا الشهر، وارتفاعها بشكل طفيف، خاصة في النصف الثاني من الشهر على بعض المناطق، مقارنة مع شهر يناير.

تتأثر الدولة بمرور منخفضات جوية قادمة من البحر المتوسط، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والرمال، كما تتكاثر السحب الممطرة أحياناً.

الرياح السائدة، خلال هذا الشهر، جنوبية شرقية صباحاً، تتحول إلى غربية وشمالية غربية نهاراً، بينما تتأثر الدولة أحياناً برياح شمالية غربية نشطة (رياح الشمال)، وتزداد الرطوبة النسبية، خلال هذا الشهر، وتتهيأ الفرصة في الصباح الباكر لتكوّن الضباب الخفيف والكثيف، خاصة على المناطق الساحلية.

إلى ذلك، أشار المركز في نشرته اليومية إلى أن طقس غد الجمعة رطب على بعض المناطق الداخلية صباحاً، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية، وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، أما البحر فيكون متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

كما توقع المركز أن يشهد طقس السبت تكوّن ضباب أو ضباباً خفيفاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئياً يصبح غائماً ليلاً على بعض المناطق الساحلية والشمالية – ارتفاع في درجات الحرارة، وحركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 كلم/ س تصل إلى 30 كلم/س

وحالة البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.