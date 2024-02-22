اتفاقية بين "أبوظبي التقني" و"تشاينا بتروليم" لتوفير 53 فرصة عمل للكفاءات المواطنة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية "تشاينا بتروليم انجينيرينج"، الشركة الصينية الرائدة في مجال العمليات الإنشائية الهندسية في قطاع النفط، وذلك في سكلز بارك، بحضور سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، حيث وقّع الاتفاقية؛ علي محمد المرزوقي، رئيس مهارات الإمارات في "أبوظبي التقني" والسيد وو جياو، نائب المدير الأول في "تشاينا بتروليم انجينيرينج"، وقد تضمنت المذكرة وضع آلية تنفيذ زمنية لتعيين 53 مرشحاً من الكفاءات الوطنية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال سعادة الدكتور مبارك الشامسي: أن "أبوظبي التقني" شريك فاعل ومؤثر في دعم استراتيجية أبوظبي الرامية إلى زيادة نسب التوطين النوعي في القطاع الخاص، ولذلك تأتي هذه المذكرة؛ ضمن جهود المركز المستمرة لتمكين ودعم الكفاءات الوطنية، وتوسيع إطار الشراكة المثمرة والبناءة مع القطاع الخاص الذي يقوم بدور محوري في دعم جهود التنمية المستدامة، وتطوير الكفاءات البشرية المواطنة في الدولة، لافتا الى أن التعليم التقني والمهني وتطوير المهارات؛ في صدارة أولويات القيادة الرشيدة باعتبارها محوراً رئيسياً في الرؤية الاقتصادية لأبوظبي 2030، وركيزة أساسية في استراتيجية المركز للاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة كونها المورد الأهم والأغلى، مؤكداً استمرار العمل وفق آليات واضحة لدعم جهود الحكومة في تنمية المواهب والمهارات الإماراتية لتلبية متطلبات النمو الشامل في مختلف القطاعات.

بدوره أوضح علي محمد المرزوقي أن الاتفاقية تنص على قيام الشركة الصينية بإعلام المركز بالوظائف وفرص العمل المتاحة لديها، على أن يقوم المركز بتوفير المرشحين المناسبين لهذه الوظائف استنادا إلى معايير الاختيار والتوظيف وسياسات الموارد البشرية المعمول بها من قبل الشركة.