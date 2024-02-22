مجلس الأمن السيبراني يوصي بضرورة تحديث متصفح «جوجل كروم» لسد عدة ثغرات أمنية

ابوظبي - سيف اليزيد - أوصى مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات بضرورة تحديث متصفح "جوجل كروم" لتفادي أية اختراقات بضرورة تحديث متصفح «جوجل كروم» لسد عدة ثغرات أمنية.

ونشر مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «أصدرت شركة جوجل مؤخرًا، تحديثات أمنية لمتصفح جوجل كروم لسد عدة ثغرات أمنية لذا يوصي مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات بضرورة تحديث متصفح "جوجل كروم" الخاص بأجهزتكم إلى أحدث إصدار من قبل شركة جوجل، وذلك لتفادي أية اختراقات أو تسريبات للمعلومات والبيانات الشخصية».