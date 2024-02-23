الامارات | مكتوم بن محمد: دبي حريصة على تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات.. وتطلعاتنا الاقتصادية كبيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «فيديكس كوربوريشن» العالمية، راج سوبرامانيام، والرئيس والرئيس التنفيذي للطيران والشؤون الدولية في «فيديكس»، ريتشارد سميث.

وهنّأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء مسؤوليّ الشركة على افتتاح المركز الجديد لـ«فيديكس إكسبريس» للنقل السريع، التابعة لشركة «فيديكس كوربوريشن» العالمية في مطار «دبي وورلد سنترال» في «دبي الجنوب»، باستثمار طويل الأمد بقيمة نحو 1.3 مليار درهم، مؤكداً سموه حرص دبي على تعزيز روابط التعاون والشراكة مع مختلف قطاعات الأعمال، ومن أهمها قطاع الخدمات اللوجستية، الذي يعد من أهم القطاعات التي تميّزت فيها دبي مع تنامي موقعها كمركز محوري لحركة التجارة العالمية.

وقال سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «التقيت اليوم، راج سوبرامانيام، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة (فيديكس كوربوريشن) العالمية، وريتشارد سميث، الرئيس والرئيس التنفيذي للطيران والشؤون الدولية في (فيديكس)، وبحثنا معهم مستقبل الشراكة بين دبي والشركة العالمية الرائدة في مجال النقل السريع، كما استعرضنا الفرص القائمة في افتتاح المركز الجديد لـ(فيديكس إكسبريس) في مطار (دبي وورلد سنترال)، باستثمارٍ طويل الأمد بقيمة نحو 1.3 مليار درهم».

وأضاف سموه: «تطلعاتنا الاقتصادية كبيرة، وتركيزنا على تطوير القطاع اللوجستي مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال سيسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) عبر مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وجعلها واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم».

ويخدم المركز الجديد لـ«فيديكس» في دبي منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا، التي يعيش فيها نحو 45% من سكان العالم، ويشكّل جزءاً مهماً من شبكتها الجوية العالمية التي تربط 220 دولة وإقليماً.

وتطرّق اللقاء إلى مناقشة التطلعات الاقتصادية الكبيرة لإمارة دبي، التي لخصتها أجندتها الاقتصادية «D33»، وما ترمي إليه من أهداف استراتيجية، وفي مقدمتها مضاعفة حجم اقتصاد دبي، وجعلها واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وما للقطاع اللوجستي من إسهام مهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الاقتصادية خلال السنوات الـ10 المقبلة.

كذلك تناول النقاش الاهتمام الكبير الذي توليه دبي لتشجيع الابتكار كركيزة من ركائز تعزيز قدراتها التنافسية على أسس مستدامة، وما تعمل عليه دبي من توفير أفضل البيئات الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية للنمو والازدهار، ومساعدة شركائها من المؤسسات والشركات العالمية الكبرى، وكذلك رواد الأعمال، على تحقيق طموحاتهم ومساندة خطط أعمالهم المستقبلية، انطلاقاً من بيئة توفر كل العناصر المحفّزة على التطور والنمو، بما في ذلك الخدمات اللوجستية التي أصبحت دبي من أكثر مدن العالم تميزاً في تقديمها، بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وخلال اللقاء، أعرب مسؤولا «فيديكس» عن التزام الشركة توسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من قاعدتها في دبي، لافتين إلى أن الشركة حريصة على تعزيز شراكتها مع دولة الإمارات ودبي، التي تعود إلى عام 1989، مع افتتاح «فيديكس» مركزها الأول في دبي لخدمة عملائها في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا، مع الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمدينة وبنيتها التحتية القوية.

حضر اللقاء وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، والرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين.

يُذكر أن العائدات السنوية لـ«فيديكس كوربوريشن» تقدّر بنحو 88 مليار دولار، حيث توفر الشركة لعملائها من الشركات والأفراد مجموعة واسعة من خدمات النقل والتجارة الإلكترونية، وخدمات الأعمال، من خلال فريق ضخم يصل قوامه إلى أكثر من 500 ألف موظف حول العالم.