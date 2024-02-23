الامارات | «طرق دبي» تدرّب طلبة في عجمان على هندسة القطارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركة كيوليس - إم إتش آي (Keolis- MHI)، مشغل مترو وترام دبي، تدريب 21 من طلبة ثانوية التكنولوجيا التطبيقية بإمارة عجمان في مجال الهندسة التطبيقية والتكنولوجيا، وذلك في إطار استراتيجيتها التي تهدف إلى تطوير مهارات الطلبة المواطنين في مجال تكنولوجيا القطارات واستشراف المستقبل لتأهيل جيل من الشباب الإماراتي يتمتع بالمعرفة العلمية والعملية لمواكبة الاحتياجات التقنية في المستقبل.

امتد البرنامج على مدار ثلاثة أسابيع، وتضمّن مختلف التدريبات النظرية والعملية المتعلقة بمهام العمل داخل هيئة الطرق والمواصلات، وركز على التخصصات الهندسية المستقبلية، وتشغيل القطارات ومبادئ هندسة البرمجيات، واستشراف المستقبل في التكنولوجيا التطبيقية. وتأتي هذه البرامج التدريبية ضمن خطة الهيئة الشاملة لإعداد الكفاءات الوطنية الشابة للمستقبل، وتم تصميمها وفق أفضل المعايير العالمية لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.

وأكدت الهيئة على أهمية تمكين الطلبة من مواجهة التحديات المهنية بعد التخرج. ويشمل ذلك رعاية المواهب الوطنية الشابة، وخلق بيئة مثالية لتطوير القيادات الشابة القادرة على استشراف المستقبل، وابتكار الأدوات اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة، ودفع عجلة النمو لأجندة عمل الهيئة للفترة الحالية والمستقبلية.

وقالت الهيئة إنها ستواصل تعاونها مع المؤسسات التعليمية في الدولة لضمان تحقيق الأهداف العلمية المرجوّة، وتحقيق الاستفادة القصوى للطلبة من أجل تطوير مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل بما يتوافق مع توجهات دراستهم العلمية والمهنية، حيث تم التنسيق مع ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في عجمان لإرسال الطلبة المتميزين للتدريب مع شركة كيوليس- إم إتش آي (Keolis-MHI)، لإكسابهم المعرفة العلمية والخبرة العملية.