الامارات | طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً يصبح غائماً ليلاً على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح الأحد، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:50 والمد الثاني عند الساعة 02:50 والجزر الأول عند الساعة 19:59 والجزر الثاني عند الساعة 27:07. وفي حر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 09:30 والمد الثاني عند الساعة 22:40 والجزر الأول عند الساعة 16:08 والجزر الثاني عند الساعة 04:43.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 17 85 35

دبي 28 18 85 35

الشارقة 28 15 85 30

عجمان 28 19 85 45

أم القيوين 27 15 85 45

رأس الخيمة 29 15 85 30

الفجيرة 25 18 75 60

العـين 30 15 85 30

ليوا 29 17 80 30

الرويس 26 13 75 45

السلع 25 15 75 40

دلـمـا 23 19 75 55

طنب الكبرى / الصغرى23 22 80 55

أبو موسى 23 21 85 55.