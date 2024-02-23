الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح القرقاوي والعتيبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، مساء اليوم (الجمعة)، حفل الاستقبال الذي أقامه عبد اللطيف عبدالله علي القرقاوي بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة معالي الدكتور مانع سعيد أحمد العتيبة، في دبي.

وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياةً مكللةً بالاستقرار والتوفيق والسعادة.