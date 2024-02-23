الامارات | طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً يصبح غائماً ليلاً على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح الأحد، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:50 والمد الثاني عند الساعة 02:50 والجزر الأول عند الساعة 19:59 والجزر الثاني عند الساعة 27:07. وفي حر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 09:30 والمد الثاني عند الساعة 22:40 والجزر الأول عند الساعة 16:08 والجزر الثاني عند الساعة 04:43.