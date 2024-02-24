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الامارات | براءة شخص من تهمة السب

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الاستئناف في دبي بإلغاء حكم لمحكمة أول درجة بإدانة شخص خليجي بتهمة سب وقذف آخر في حضور الغير، وحكمت ببراءته من التهمة الموجهة إليه. وكانت محكمة أول درجة أدانت المتهم رغم اعتصامه بالإنكار في مراحل الدعوى كافة، وعاقبته بغرامة 1000 درهم، لكنه لم يرتضِ الحكم وطعن عليه أمام محكمة الاستئناف التي ذكرت في حيثيات حكمها أنها لا تطمئن إلى الأدلة التي وردت في هذه الدعوى، لاسيما أن المتهم اعتصم بإنكاره، لذا لا تكون الأدلة المقدمة كافية لاقتناع المحكمة بثبوت الاتهام بحقه، ومن ثم ترى أن الحكم الابتدائي جانبه الصواب ويتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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