33 فعالية تطوعية لـ«الشارقة الخيرية» خلال 2023

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

نظمت جمعية الشارقة الخيرية 33 مبادرة تطوعية، خلال العام الماضي بمشاركة 11236 متطوعاً عبر 53523 ساعة تطوعية، من خلال فرص التطوع التي تتيحها عبر موقعها الإلكتروني.

وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي، إن مجالات التطوع تحظى باهتمام بالغ داخل الجمعية، وقد تم إنشاء مكتب للقيام على شؤون المتطوعين وإدارة الفعاليات وساعات المتطوعين، حيث إن التطوع سمة المجتمعات الراقية التي يقدر أفرادُها الخير، ويخصصون له وقتاً من ساعات يومهم، ليشاركوا بصدقة علم، أو بذل جهد في صورة إنسانية تعكس ثقافة ووعياً كبيرين بأهمية المشاركة الفاعلة.

وأشار إلى أن الجمعية تضم فريقاً كبيراً من المتطوعين المنتسبين إلى مجالات تخصصية مختلفة، ما بين الهندسة والطب والقانون والتربية ونظم المعلومات والترجمة، كما تتنوع فئات المتطوعين، ما بين طلبة الجامعات وطلبة المراحل ما قبل الجامعية، وموظفي قطاعات عامة وخاصة، كما أن باب التطوع يضم كذلك المتطوعين من الذكور والإناث من مختلف الفئات العُمرية، ما يخلق بيئة تطوع متكاملة، يمكنها تقديم الخدمة المجتمعية الهادفة للارتقاء بالمجتمع.