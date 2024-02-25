الامارات | «طرق دبي» تنال شهادة الآيزو في الاستدامة المالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة الآيزو في مجال «الاستدامة المالية»، لتكون بذلك الأولى على مستوى الشرق الأوسط. وقد منح المعهد البريطاني للمعايير (BSI) الشهادة للهيئة، التي تمكنت بدورها من تحقيق الشروط كافة، والتي تضمنت تنفيذ ورشة تدريبية داخلية لفريق الإدارة المالية في الهيئة لفهم متطلبات المعايير، وكيفية تطوير نظام العمل، وقيام فريق الإدارة بتحويل تعلمهم إلى ممارسة وتنفيذ متطلبات نظام العمل.

وقال مدير تنفيذي الإدارة المالية في هيئة الطرق والمواصلات، أحمد علي الكعبي: «تتناسب جهود الهيئة في مجال الاستدامة المالية، التي تتمثل في امتلاكها إطاراً قوياً للإدارة المالية متوافقاً مع الخطة الاستراتيجية للهيئة، إضافة إلى تأسيس نظام الإدارة الشامل، لضمان التخطيط السليم والتنفيذ والرصد والإبلاغ، ودعم كل ذلك بمبادرات وبرامج متنوعة، كما عملت الهيئة على تنويع الإيرادات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين قيمة الأصول».