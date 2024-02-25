رئيس الدولة يهنئ الكويت باليوم الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "أبارك لأخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، داعياً الله تعالى للكويت وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار. العلاقات الإماراتية-الكويتية أخوية وراسخة، وبالتعاون مع أخي الشيخ مشعل نواصل تعزيزها وتنميتها لمصلحة البلدين وشعبيهما".