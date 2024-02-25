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الامارات | حمدان بن محمد: حفظ الله الكويت وشعبها العزيز

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الأشقاء في دولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً بمناسبة يومهم الوطني.

وقال سموه عبر منصة "إكس": نبارك للأشقاء في دولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً يومهم الوطني وتمنياتنا لهم بدوام التقدم والازدهار … حفظ الله الكويت وشعبها العزيز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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