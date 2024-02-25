الامارات | حمدان بن محمد: حفظ الله الكويت وشعبها العزيز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الأشقاء في دولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً بمناسبة يومهم الوطني.

وقال سموه عبر منصة "إكس": نبارك للأشقاء في دولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً يومهم الوطني وتمنياتنا لهم بدوام التقدم والازدهار … حفظ الله الكويت وشعبها العزيز.