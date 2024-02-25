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الامارات | مكتوم بن محمد: كلّ عام وكويت المجد والأصالة والخير والسلام بخير

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، دولة الكويت الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني، متمنيا للكويت قيادةً وشعباً المزيد من الرفعة والازدهار.

وقال سموه عبر منصة "إكس": "كلّ عام وكويت المجد والأصالة والخير والسلام بخير، في اليوم الوطني للكويت نحتفي بأخوةٍ راسخةٍ مع الزمن، ومسيرةٍ وتطلعاتٍ مشتركة، ونتمنى للكويت قيادةً وشعباً المزيد من الرفعة والازدهار".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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