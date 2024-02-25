أمطار على مناطق متفرقة من الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت اليوم مناطق متفرقة من الدولة هطول أمطار، مع رياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق الشرقية والداخلية، حيث تتأثر الدولة بحالة جوية ليومي الأحد والاثنين، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض في طبقات الجو العليا يصاحبه تيار هوائي من الغرب مع تدفق السحب من الغرب على فترات، مع أمطار محتملة على بعض المناطق حتى الأربعاء.

وساد اليوم طقس غائم جزئي إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية والساحلية، وارتفاع بدرجات الحرارة، وحركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة. وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

وزادت كميات السحب تدريجياً، على الخليج العربي، ثم تحركت باتجاه السواحل والجزر مع هطول أمطار، وتحركت السحب باتجاه المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الداخلية مع هطول أمطار، على بعض المناطق الشرقية والشمالية والعين، وأبوظبي.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد الاثنين، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة شرقاً مع فرصة سقوط أمطار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل

الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة، خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار، وسرعتها من15إلى 25 تصل إلى 40كم/س، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج أحياناً في بحر عُمان

ووفقاً لتقرير الحالة الجوية فتتكون السحب صباحاً على المناطق الشمالية والشرقية مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، من المساء إلى الليل، ثم تقل كميات السحب، ومن ثم تقل معدلات هطول الأمطار، وتشهد الدولة رياح شمالية غربية نشطة السرعة، تنخفض معها درجات الحرارة انخفاضاً ملحوظاً، ويضطرب البحر مساء..

وتشير النشرة الجوية الصادرة عن المركز صحو إلى غائم جزئي يصبح غائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من10إلى25 تصل إلى35كم/س، والبحر متوسط، إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان، مع استمرار احتمالية هطول أمطار حتى نهاية الأسبوع.