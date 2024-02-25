مركز الشباب العربي ينظم ملتقى لطلبة الجامعات والمعاهد الصينية

ابوظبي - سيف اليزيد - نظم مركز الشباب العربي، ملتقى جمع وفداً طلابياً من أبرز الجامعات والمعاهد الصينية والمشاركين في برنامج تدريب القيادات العربية الشابة، إلى جانب عدد من الخبراء من الأمم المتحدة.

واطلع الوفد، على مشاريع واستراتيجية العمل في مركز الشباب العربي التي تركز على تعزيز المواطنة الإيجابية وتكريس حس المواطنة الفاعلة لدى الشباب العربي في مجتمعاتهم وتقوية ارتباطهم بلغتهم العربية وهويتهم وتنمية قطاع العمل الشبابي في المنطقة العربية وزيادة الوعي بمسئولياتهم تجاه مستقبلهم وأوطانهم إلى جانب التعرف على وجهات نظر الشباب العربي من منظور المركز.

وتعرف الوفد الزائر، على برنامج تدريب القيادات الشابة المقدم من الشريك المعرفي للمركز "برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة"، والهادف إلى تدريب المواهب الواعدة في قطاع العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الحضور الدبلوماسي العربي، وتحقيق مشاركات عربية فاعلة في أهم الحوارات والمنتديات العالمية.

وتطرق الملتقى، إلى مخرجات استبيان "أولويات الشباب العربي" مع مقارنتها بأولويات الشباب الصيني، في مجالات عدة منها التعليم، والصحة، والبيئة، والأمن، والتكنولوجيا، والفنون والرياضة، والشخصية وتطوير الذات، والدخل وفرص العمل، والمشاركة المجتمعية والبنية التحتية.

ويعد الاستبيان بمثابة الدراسة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، التي أطلقها المركز وشارك فيها نحو 6800 شاب وشابة من مختلف الدول العربية، واستهدفت الشباب من الفئة العمرية ما بين 15-35 ، بهدف التعرف على أبرز القضايا التي تهم الشباب العربي حاضراً ومستقبلاً.

وتضمن الملتقى، جلسة حوارية، تعرف خلالها أعضاء الوفد الزائر على ما يقدمه المركز من مبادرات وبرامج تهدف إلى تمكين الشباب بالمهارات والأدوات التي تعزز قدراتهم التنافسية وإمكاناتهم القيادية في مختلف المجالات.

وقام الوفد الزائر، بجولة تعريفية بمرافق المركز وقاعاته وأنشطته المتنوعة، بالإضافة إلى الاطلاع على مبادراته المتنوعة، والبرامج التي تم العمل عليها خلال السنوات الماضية، والخطط المستقبلية التي يطمح المركز لتحقيقها.