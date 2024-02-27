الامارات | مناظرة شبابية تناقش دور «الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالتعاون مع مؤسسة شراع، ومجلس شباب الشارقة، مناظرة شبابية تفاعلية بعنوان «الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية» في الجامعة الأميركية بالشارقة.

تأتي هذه الفعالية بالتزامن مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2024»، وذلك بهدف إثراء النقاش البنّاء بين الشباب في مجال الابتكار المؤسسي، ومناقشة سبل تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال تبني التقنيات الجديدة والأفكار الريادية والمبادرات الابتكارية. وأكد رئيس مجلس الشباب في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، سيف بن عبود، أن المؤسسة تسعى، من خلال هذه المبادرة، إلى إتاحة الفرصة للشباب لتبادل الأفكار، وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي في الدولة، فضلاً عن التعرف إلى آرائهم حول دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في تعزيز قطاع الرعاية الصحية، والخروج بحلول مبتكرة لها. وضمت الجلسة فريقين من الشباب من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث سعى الفريق المؤيد للذكاء الاصطناعي إلى إقناع لجنة التحكيم والفريق المعارض للذكاء الاصطناعي والجمهور بأهمية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، مستعرضاً تجربته كونه من الكوادر الطبية المتخصصة ومن المهتمين بعلوم الروبوتات والابتكار، بينما سعى الفريق المعارض للذكاء الاصطناعي إلى استعراض وجهة نظره حول تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، حيث استند الفريقان إلى مجموعة من الأبحاث العلمية والأدلة والبراهين.