الامارات | الربيع في الإمارات يبدأ غداً فلكياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن يبدأ فصل الربيع فلكياً في الإمارات، غداً الأربعاء، 20 مارس، الساعة 07:07 صباحاً بتوقيت الإمارات، حيث ‏تحل الشمس في نقطة الاعتدال الشمسي الربيعي، وتتعامد على خط الاستواء متجهة نحو مدار السرطان شمالاً.

وقال الجروان لـ«الإمارات اليوم»، إنه «مع بداية فصل الربيع يتساوى طول النهار مع طول الليل وموعد «الاعتدال الشمسي الربيعي»، حيث تكون الشمس عمودية على خط الاستواء، ثم تبدأ الشمس بالحركة الظاهرية نحو الشمال، وتبدأ الشمس بالتعامد على النصف الجنوبي للجزيرة العربية خلال الفترة بين 24 أبريل إلى 20 أغسطس المقبلين، وتبلغ غايتها في عمق الجزيرة العربية وغايتها شمالاً في 21 و22 يونيو المقبل، مع الانقلاب الشمسي الصيفي».

كما تزدان في بداية هذا الفصل المراعي والحقول، وتطلع أوراق الأشجار اليانعة، وتعقد الثمار، ويطيب غرس الأشجار والشتلات، وكذلك بذر بذور النباتات المختلفة، ويجود عسل النحل، فيما يتميز النصف الثاني من الفصل (الذي يحين خلال الأسبوع الأول من مايو) بارتفاع درجات الحرارة، ونشاط الرياح الصيفية (البوارح).

وأوضح الجروان أنه مع بداية الربيع وفي أمسيات الربيع بعد غروب الشمس بساعتين، تتألق نجوم الدب الأكبر أو بنات نعش الكبرى، كما سمتها العرب، فوق الأفق الشمالي الشرقي، وتتوسط نجوم الأسد السماء، فيما تنحدر الجوزاء والشعريان عن وسط السماء نحو الغرب، ويتألق النجم سهيل فوق الأفق الجنوبي الغربي بعد غروب الشمس، وينحدر نحو الأفق مع منتصف الفصل، ويغيب نهاية أبريل، وكذلك الثريا التي تغيب بعد غروب سهيل بنحو 10 أيام.

أما الملامح الجوية خلال الربيع، فقال الجروان، إن فصل الربيع يمتاز باعتدال الجو في بدايته، ويكون معتدل الحرارة بـ18 درجة في الحد الأدنى، و32 في الحد الأقصى، وتزداد سخونة الجو حتى تصل الحرارة من 21 إلى 38 درجة في منتصف الفصل، وترتفع لتصل عند نهايته إلى ما بين 24 و41 درجة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة وتهب فيه بعض العواصف، ويحتمل مرور منخفضات جوية (السرايات) أو الاضطرابات الجوية الربيعية، ويكون معدلها خلال فصل الربيع بحدود 15 مم، أو 12% من متوسط الأمطار السنوية.

وتنشط ظاهرة نسيم البحر ونسيم البر، لزيادة الفارق في درجة الحرارة بين البحر واليابسة، ويظهر ما يعرف محلياً باسم «الأربعين الشمالية»، وهي رياح نشطة شمالية غربية، تكون سائدة خلال تلك الفترة، وتنشط رياح البارح أحياناً، وتكون مثيرة الغبار، ويراوح متوسط السرعة العظمى ما بين 27 و30 كم/الساعة.

وأشار الجروان إلى أن موسم الحالات المدارية (بأنواعها منخفض مداري، عاصفة مدارية، إعصار مداري ) ويبدأ في شمال المحيط الهندي وبحر العرب ابتداء من مطلع شهر مايو إلى منتصف شهر يوليو، ويصل أقصاه خلال شهر يونيو بمعدل احتمال حصول إعصار مداري واحد على الأقل في بحر العرب كل ثلاث سنوات، وقد بلغ فيه عدد الحالات المدارية التي صنّفت كإعصار وأثرت في بحر العرب خلال الـ50 سنة الماضية أكثر من 25 إعصاراً.