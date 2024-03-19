سفير الدولة يلتقي وزيري الزراعة والثقافة في المكسيك

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

التقى أحمد حاتم المنهالي، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية معالي فيكتور فيالوبوس أرامبولا وزير الزراعة والتنمية الريفية، ومعالي أليخاندرا فراوستوغيريرو، وزيرة الثقافة، وماريا تيريزا ميركادو، نائبة وزيرة الخارجية المكسيكية، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير للدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية.

وأثنى معاليهما وميركادو على الجهود التي بذلها السفير خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والمكسيك، متمنين له التوفيق في مهامه الجديدة. من جانبه، تقدم السفير بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الولايات المتحدة المكسيكية على ما وجده من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.