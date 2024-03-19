سفير الدولة في كولومبيا يقدم أوراق اعتماده

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

قدم محمد عبدالله الشامسي نسخة من أوراق اعتماده إلى فرانسيسكو خوسيه كوي قرانادوس، نائب وزير العلاقات الخارجية الكولومبي، سفيراً لدولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا.

وتمنى قرانادوس للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جانبه، أعرب الشامسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وكولومبيا، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.