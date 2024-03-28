الامارات | 15 مليون درهم من «سعيد أحمد لوتاه الخيرية» لـ «وقف الأم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية عن تبرعها بمبلغ 15 مليون درهم، لدعم حملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بهدف تكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم، لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

وتعهدت مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية بتقديم 15 مليون درهم على ثلاث سنوات، للإسهام في تحقيق مستهدفات حملة «وقف الأم»، في الارتقاء بتعليم أبناء المجتمعات الأقل حظاً.

وتأتي مساهمة مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية في سياق الإقبال المجتمعي الذي تشهده الحملة منذ انطلاقها، حيث تستقطب دعم الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.

وقال نائب رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، المهندس يحيى سعيد لوتاه: «حملة (وقف الأم) التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمثل محطة مهمة في مسيرة العمل الخيري والإنساني لدولة الإمارات، كما تعبر عن الاهتمام الكبير بتلبية احتياجات المجتمعات الأقل حظاً، وفي مقدمتها توفير فرص تعليمية لأبناء تلك المجتمعات».

وأضاف: «مساهمتنا في دعم حملة (وقف الأم) تجسّد التزام مجلس أمناء المؤسسة برئاسة الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بترسيخ قيم التكافل بين أفراد المجتمع، وتأييد الجهود المباركة لدولتنا ومؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) في تقديم العون لكل محتاج، والتخفيف من معاناة البشر في أي مكان من العالم، وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من تحسين ظروف حياتها، وتحقيق تطلعاتها في العيش الكريم، كما أنها تمثل امتداداً للحفاظ على نهج الحاج سعيد أحمد لوتاه - رحمه الله - في تقدير مكانة الأم ودورها في النهوض بالأجيال وبناء الإنسان».

وتهدف حملة «وقف الأم» التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وأُطلقت بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، إلى تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته في «وقف الأم»، إضافة إلى إبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء.

وتسعى الحملة، إلى دعم المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، من خلال دعم عملية تعليمهم، إضافة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.

وتهدف حملة «وقف الأم» إلى تطوير مفهوم الوقف الخيري من خلال التركيز على تمكين الأفراد والمجتمعات الأقل حظاً عبر توفير فرص لتعليمهم وتأهيلهم، وتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم، إضافة إلى إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة الخير.

6 قنوات للمساهمة

تواصل حملة «وقف الأم» استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر ست قنوات رئيسة هي: الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund.ae، بينما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201 AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة «وقف الأم» خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة «أمي» أو «Mother» لمستخدمي شبكتي «دو» و«اتصالات من&e» في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن الإسهام في الحملة عبر تطبيق «دبي الآن» DubaiNow تحت فئة «التبرعات»، أو من خلال منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جـود» (Jood.ae).