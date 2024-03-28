الامارات | استعراض أحدث حلول التنقل الذكية في «دريفت إكس» بأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دائرة البلديات والنقل في أبوظبي بصفتها شريكاً حصرياً، فعالية «دريفت إكس» (DRIFTx) العالمية، المخصَّصة لابتكارات وحلول التنقُّل الذكية وذاتية القيادة واستخداماتها في قطاع النقل المستدام الجوي والبري والبحري، يومي 25 و26 أبريل المقبل في «ياس مارينا» بأبوظبي، في حدث يجمع روّاد الأعمال والخبراء والمبتكرين في القطاع، للتعاون والحوار وتبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أحدث الحلول والتقنيات التي تشكِّل مستقبل قطاع التنقُّل.

وتهدف الدائرة إلى استقطاب نخبة من الشخصيات العالمية المؤثِّرة في قطاع التنقل لهذه الفعالية، ويشمل ذلك كبار مسؤولي الشركات والجهات الحكومية والأوساط الأكاديمية والهيئات التنظيمية العالمية والشركات الناشئة، لترسيخ مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً للتنقُّل المستدام.

وتُعدّ فعالية «دريفت إكس»، التي تنظَّم بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار ومجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) وشركة بيانات، الحدث الأول من نوعه الذي يجمع قادة القطاع والمبتكرين لاستعراض أحدث ابتكارات وحلول التنقُّل الذكية وذاتية القيادة واستخداماتها في قطاع التنقُّل المستدام في جميع أنحاء العالم.

وقال المدير العام لمركز النقل المتكامل، عبدالله المرزوقي: إن «رؤية إمارة أبوظبي لتحقيق الريادة في تطبيقات المركبات الذكية وذاتية القيادة، تنسجم تماماً مع أهداف (دريفت إكس) الرامية إلى توحيد جهود الجهات الرئيسة من الدوائر الحكومية وشركات وهيئات المجتمع، وتدعم أهدافنا المشتركة المتمثّلة في تعزيز الحوار والتعاون للإسهام في تشكيل ملامح مستقبل التنقُّل المستدام، وإرساء معايير جديدة لصناعة السيارات الذكية وذاتية القيادة».

وأضاف أن «استضافة النسخة الأولى من فعالية (دريفت إكس)، خلال أسبوع أبوظبي للتنقل تعكس التزامنا بتطوير أفضل حلول التنقُّل المستدامة والآمنة في جميع أنحاء العالم».

من جهته، قال المدير العام لشركة «غلوبال مايس أورجانيزيشن ليمتد إكس»، نمير حوراني: «يُسعدنا الدخول في هذه الشراكة مع دائرة النقل والبلديات في أبوظبي، التي تبذل جهوداً متواصلة لتطوير الاستراتيجيات والمبادرات التي تُسهم في تكريس مكانة أبوظبي في طليعة ثورة التنقُّل الذكي والمستدام على المستوى العالمي».

وأضاف: «تعكس استضافة فعالية (دريفت إكس) خلال أسبوع أبوظبي للتنقُّل التزامنا بدعم جهود إمارة أبوظبي لريادة حلول التنقُّل الذكية وذاتية القيادة وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية، ما يعود بالفائدة على أبوظبي والعالم أجمع».