الامارات | تسجيل المشمولين بقوانين المعاشات إلزامي خلال 30 يوماً من تاريخ بدء العمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أصحاب العمل الخاضعين لقوانين المعاشات التي تطبقها إلى الالتزام بتسجيل المواطنين الذين يعملون لديهم خلال 30 يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة، كما دعتهم إلى موافاة الهيئة بأسماء المُؤمَّن عليهم الذين تنتهي خدماتهم خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة، وفي حال مخالفة ذلك يلتزم صاحب العمل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023، بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية بأداء مبلغ إضافي بواقع 200 درهم عن كل يوم تأخير، ويتعدد المبلغ بتعدد المؤمن عليهم العاملين لديه.

وقالت الهيئة ضمن حملتها التوعوية «اعرف قانونك»، إن صاحب العمل وفق المرسوم ملزم بموافاة الهيئة بأي كشوف أو بيانات أو مستندات يتم طلبها، بما في ذلك تفاصيل رواتب المُؤمَّن عليه، وكل ما يلزم من وثائق لغايات احتساب الاشتراكات المقررة، على أن يتم ذلك خلال 10 أيام عند الطلب، وفي حالة التأخير يلتزم أداء مبلغ إضافي بواقع 100 درهم عن كل يوم تأخير، ويتعدد هذا المبلغ بتعدد المُؤمَّن عليهم، وتحتسب الهيئة الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل وفقاً لما تُقرره بحالة مخالفته أحكام هذا البند.

وأوضحت أن سداد الاشتراكات يقع على عاتق صاحب العمل، حيث تعتبر جزءاً من مسؤولياته، ويبدأ سداد الاشتراكات من تاريخ الالتحاق بالخدمة، ووفق المرسوم ولغايات سداد الاشتراكات يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً، وبناء عليه، فإن الاشتراكات واجبة عن جزء الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة أو جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة.

وبينت الهيئة أن الاشتراكات واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويجوز مدها حتى اليوم الـ15 من هذا الشهر، وهي غير قابلة للرد، وفي حالة تأخر صاحب العمل عن تأديتها يُلزم وفق المرسوم بأداء مبلغ إضافي بواقع 0.1% «واحد من 10%» من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد المبلغ الإضافي عن قيمة الاشتراكات المستحقة.

وأكدت الهيئة، أهمية سداد الاشتراكات عن الأجور الحقيقية، مشيرة إلى أن اشتراكات المؤمن عليه يجب أن تسدد على أساس راتب حساب الاشتراك، مع الإشارة إلى أن الاشتراكات تسدد عن العاملين في القطاع الخاص وفقاً لراتب حساب اشتراك يناير من كل عام، وفي حال كان الالتحاق بالعمل بعد شهر يناير تُحسب الاشتراكات على أساس راتب الشهر الذي التحق فيه بالخدمة، وذلك حتى يناير التالي، ثم تُؤدى الاشتراكات على أساس راتب شهر يناير من كل سنة، هذا وتحسب الاشتراكات للعاملين في القطاع الحكومي وفق راتب حساب الاشتراك الفعلي لكل شهر.

وقالت الهيئة إن عدم سداد الاشتراكات عن الأجور الحقيقية وفق المرسوم يلزم صاحب العمل أداء مبلغ إضافي قدره 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة، وذلك من دون إنذار أو إخطار سابق، ولمجلس إدارة الهيئة تحديد حالات الإعفاء من المبلغ الإضافي وشروط الإعفاء الكلي أو الجزئي منه.

الموظف الحاصل على الجنسية

أفادت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بأن أحكام تسجيل العامل إلزامية أثناء خدمته لدى صاحب عمل خاضع لأحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023، وذلك اعتباراً من تاريخ حصوله على الجنسية، ويجوز له ضم مدد خدمته السابقة على هذا التاريخ وفقاً لأحكام المادة (8) منه.

• جهة العمل تتحمل أي مبالغ إضافية تنشأ عن مخالفة أحكام وقواعد التسجيل وسداد الاشتراكات.