دورية السعادة تسعد طفلة وأسرتها في يوم زايد للعمل الإنساني

ابوظبي - سيف اليزيد - أسعدت دورية السعادة بمديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي الطفلة مريم من المقيمين بتقديم الهدايا وزيارتها في منزلها في أجواء أدخلت البهجة والسعادة لها ولذويها وتحقيق أمنيتها بالاحتفاء بعيد ميلادها تزامناً مع يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان من كل عام عرفاناً بما قدمه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، من عطاء أسس لمسيرة العمل الإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واطلعت أسرة الطفلة مريم عن قرب على دورية السعادة وأهدافها في تعزيز الإيجابية المرورية، واستمعوا لشرح من فريق الدورية حول حرص شرطة أبوظبي واهتمامها بنشر الإيجابية المرورية من خلال الإلتزام بقوانين وأنظمة المرور وحرصها المتواصل على حماية الارواح وتعزيز السلامة للجميع.

وأشادت الأسرة بجهود شرطة أبوظبي واهتمامها بالتواصل مع المجتمع وثمنت الدور الإيجابي لدورية السعادة في تنفيذ المبادرات والفعاليات المجتمعية التي تعزز الثقافة المرورية والمجتمعية في نشر البهجة والسعادة ليكون المجتمع مرتبطا مع الشرطة والشرطة هي المجتمع.