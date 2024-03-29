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مقصود كروز: الإمارات تستلهم من «إرث زايد» استراتيجيتها للعمل الإنساني

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ابوظبي - سيف اليزيد - أكد مقصود كروز، رئيس مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني «أن الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سخر حياته في سبيل العطاء الإنساني الخالص، وكان نهجه قائماً على أولوية العمل الإنساني باعتباره أسمى معاني الحفاظ على الكرامة الإنسانية، وتحقيق المساواة دون تمييز أو تفرقة. ‎

وأكد كروز في تصريح له بهذه المناسبة «أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستلهم في استراتيجيتها للعمل الإنساني من «إرث زايد» الذي هو بمثابة البوصلة العالمية التي تحدد المسار الإنساني، وترسم ملامح العطاء لشعوب الأرض قاطبة».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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