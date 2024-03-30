الامارات | «دبي الإسلامي» يقدم 5 ملايين درهم دعماً لصندوق الفرج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم بنك دبي الإسلامي مساهمة خيرية لصندوق الفرج، التابع لوزارة الداخلية، بمبلغ خمسة ملايين درهم، دعماً لمبادرة «فرجت» بمناسبة شهر رمضان المبارك وفي يوم زايد للعمل الإنساني.

وأسهم المبلغ في الإفراج عن 90 نزيلاً ومحكوماً من المعسرين مالياً في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الصندوق، خليل داوود بدران، عن شكره وتقديره لبنك دبي الإسلامي على عطائه المتواصل في دعم تحقيق أهداف صندوق الفرج الساعي للتسهيل عن النزلاء المعسرين مالياً، والتخفيف عن أسرهم بما يسهم في ترسيخ قيم العطاء والتكافل المجتمعي بدولة الخير والعطاء.

من جانبه، أكد رئيس خدمات الدعم المجتمعية في بنك دبي الإسلامي، نواف الريسي، الحرص على دعم مسيرة صندوق الفرج من خلال مبادرات مشتركة متواصلة تهدف بالأساس لتعزيز العمل التكافلي ودعم مشروعات الخير والعطاء، مشيراً إلى أن مبادرة «فرجت» المجتمعية تأتي في إطار هذه الجهود الخيرة.