الامارات | حمدان بن محمد يهنئ بانتخاب محمد الشحي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عبر منصة "إكس": تزامناً مع كأس دبي العالمي للخيول .. سعدنا بانتخاب أول عربي وأول إماراتي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل والذي يضم 28 هيئة وطنية في آسيا والمحيط الهادي وأفريقيا والشرق والأوسط .. تهانينا لمحمد سعيد الشحي مدير عام هيئة سباقات الخيل في الدولة بهذا المنصب القاري المهم .. ونسعد بتواجد أبناء الإمارات في هذه المنظمات المهمة وتقلدهم مسؤوليات دولية كبرى