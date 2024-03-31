الامارات | إيقاف خدمات لـ «أبوظبي للإسكان» على «تم» مؤقتاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان، أنها بدأت تنفيذ عملية تحديث شاملة لمنصة خدمات المتعاملين، بهدف تقديم منصة جديدة بالكامل، تضمن الارتقاء بتجربة المتعاملين، وتضم جميع خدمات الإسكان الحكومي في مكان واحد، وعليه فإنه سيتم إيقاف مجموعة من خدمات الهيئة عبر منصة «تم» لفترة مؤقتة ابتداءً من 30 مارس الجاري حتى 16 أبريل.

وتتضمن الخدمات التي سيتم إيقافها خدمات الإعفاءات، وخدمات التعديل ما بعد صدور الموافقة، بما في ذلك خدمة الإلغاء وجميع الخدمات الفرعية الأخرى، والأدوات الإضافية المتاحة ضمن منصة «تم»، بما في ذلك إلغاء الطلب، وإضافة الشركاء، وإقرار الزوجات على الاستبدال، والاستعلام عن حالة الخدمة السكنية، واستكمال إجراء المتعامل، وغيرها.