اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | أروقة المحاكم

0 نشر
إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في دبي ببراءة موظف عربي من تهمة سب مديره في العمل. وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهم، إذ لم تتضمن أوراق الدعوى سوى أقوال مرسلة للمدعي دون شاهد رؤية أو دليل مادي يؤكد تورط الموظف في الواقعة، وهو الأمر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة هذه الأقوال. وأشارت إلى أن المتهم اعتصم بالإنكار طول مراحل الدعوى، وفي ظل عدم وجود أدلة تطمئن إليها المحكمة انتهت إلى الحكم بالبراءة.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements