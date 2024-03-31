الامارات | إبحار 3 سفن وبارجة مساعدات عبر الممر البحري إلى غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبحرت ثلاث سفن وبارجة من قبرص، أمس، بعد تحسن الأحوال الجوية، وعلى متنها مئات الأطنان من المواد الغذائية، متجهة إلى شمال غزة.

فقد أبحرت الشحنة الثانية من المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة عبر الممر البحري انطلاقاً من قبرص، وتحمل مئات الأطنان، وما يكفي من الغذاء لإعداد أكثر من مليون وجبة، وتتضمن مواد جاهزة للأكل، مثل الأرز والدقيق والبقوليات والبروتينات.

وفي سابقة تاريخية، تم تدشين الممر البحري إلى غزة عن طريق البحر من قبل مؤسسة المطبخ المركزي العالمي «وورلد سنترال كيتشين» ومنظمة أوبن آرمز، بالشراكة الوثيقة مع دولة الإمارات، وبدعم من قبرص.

وسيمكن هذا الممر البحري مع منظمة أوبن آرمز وقبرص، الإمارات العربية المتحدة والمطبخ المركزي العالمي من توسيع نطاق الجهود الإنسانية في غزة.

جدير بالذكر أن المؤسسة قدمت أكثر من 43 مليون وجبة عن طريق البر والجو والبحر للفلسطينيين الذين يواجهون المجاعة، كما قامت دولة الإمارات بتسليم 26 ألف طن من الإمدادات العاجلة، بما في ذلك المواد الغذائية والمياه والمواد الطبية، التي تم إرسالها عبر 229 رحلة جوية، و19 عملية إنزال جوي، و1035 شاحنة، وثلاث سفن.

وتهدف هذه المبادرة إلى إيصال الغذاء الذي يحتاج إليه الفلسطينيون بشدة إلى غزة، وفي الوقت ذاته فإن فتح المعابر البرية له أهمية قصوى لتجنب المجاعة.

. 43 مليون وجبة قدمتها مؤسسة المطبخ المركزي العالمي عن طريق البر والجو والبحر للفلسطينيين الذين يواجهون المجاعة.