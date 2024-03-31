الامارات | رمضان 30 يوماً.. و10 أبريل عيد الفطر فلكياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع مركز الفلك الدولي أن يُكمل شهر رمضان 30 يوماً، ليكون العيد يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وذلك في الدول التي ستتحرى الهلال يوم الإثنين الثامن من أبريل، حيث تكون رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة، لغروب القمر بعد الشمس، ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس.

وبدأت بعض الدول شهر رمضان يوم الإثنين 11 مارس 2024، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الإثنين الثامن من أبريل، في حين بدأت دول أخرى شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، ومنها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلاديش وباكستان، وإيران وعُمان والأردن وليبيا والمغرب، حيث ستتحرى هذه الدول هلال العيد يوم الثلاثاء التاسع من أبريل، الموافق لـ29 من شهر رمضان فيها.

وأوضح المركز أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم التاسع من أبريل، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة، باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب إفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة وسط آسيا ووسط القارة الإفريقية، كما أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبياً غرب آسيا، وشمال إفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأميركيتين.

وقال إنه بناء على ذلك، فإنه من المتوقع أن تعلن معظم تلك الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الأربعاء 10 أبريل عيد الفطر فيها أيضاً، مشيراً إلى أنه لا يستبعد أن تعلن الهند وبنغلاديش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء، ليكون الخميس 11 أبريل عيد الفطر فيهما.

وذكر المركز أنه بالنسبة لوضع الهلال يوم الثلاثاء التاسع من أبريل في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16 ساعة و58 دقيقة، والرؤية ممكنة باستخدام التلسكوب، وفي أبوظبي يغيب القمر بعد 51 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 19 ساعة و35 دقيقة.

أما في الرياض فيغيب القمر بعد 53 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة، بينما يغيب في عمّان والقدس بعد 60 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و38 دقيقة، في حين يغيب في القاهرة بعد 59 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 20 ساعة و47 دقيقة، وفي الرباط يغيب القمر بعد 69 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 22 ساعة و57 دقيقة.

يشار إلى أن الرؤية في أبوظبي والرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط، ممكنة بالعين المجردة، في حالة صفاء الغلاف الجوي.