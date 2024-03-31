الامارات | من نام عن أداء الصلاة في وقتها، هل يؤثر ذلك على صحة صومه؟.. "الإمارات للإفتاء" يُجيب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجب على الصائم أن يحافظ على أداء الصلوات في وقتها ولا يؤخرها؛ لقول الله تعالى: ‌﴿حَافِظُوا ‌عَلَى ‌الصَّلَوَاتِ ‌وَالصَّلَاةِ ‌الْوُسْطَى، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]. فإن أخَّرها عن وقتها، فصومُه صحيحٌ، وليحرِصِ الصائمُ أن يتّخذ لنفسه من الوسائل ما يُعينه على أداء الصلاة في وقتها؛ حتى يكتملَ له أجرُ الصوم والصلاة.