الامارات | من نام عن أداء الصلاة في وقتها، هل يؤثر ذلك على صحة صومه؟.. "الإمارات للإفتاء" يُجيب

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شكرا لقرائتكم خبر عن من نام عن أداء الصلاة في وقتها، هل يؤثر ذلك على صحة صومه؟.. "الإمارات للإفتاء" يُجيب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجب على الصائم أن يحافظ على أداء الصلوات في وقتها ولا يؤخرها؛ لقول الله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]. فإن أخَّرها عن وقتها، فصومُه صحيحٌ، وليحرِصِ الصائمُ أن يتّخذ لنفسه من الوسائل ما يُعينه على أداء الصلاة في وقتها؛ حتى يكتملَ له أجرُ الصوم والصلاة.
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