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الامارات | من نام عن أداء الصلاة في وقتها، هل يؤثر ذلك على صحة صومه؟.. "الإمارات للإفتاء" يُجيب

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أشرف جمال- أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  يجب على الصائم أن يحافظ على أداء الصلوات في وقتها ولا يؤخرها؛ لقول الله تعالى: ‌﴿حَافِظُوا ‌عَلَى ‌الصَّلَوَاتِ ‌وَالصَّلَاةِ ‌الْوُسْطَى، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]. فإن أخَّرها عن وقتها، فصومُه صحيحٌ، وليحرِصِ الصائمُ أن يتّخذ لنفسه من الوسائل ما يُعينه على أداء الصلاة في وقتها؛ حتى يكتملَ له أجرُ الصوم والصلاة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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